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Brent остается в минусе и торгуется чуть выше $100 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя заметно отступили от внутридневных минимумов.

К 18:08 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,33%) до $100,01 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,35 (0,37%), до $95,43 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь подешевели на $1,19 (1,29%), до $91,18 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $97,43 за баррель, фьючерсов на WTI на октябрь и ноябрь - до $92,4 и $89,16 за баррель соответственно. Это снижение последовало за сообщениями СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления.

Reuters сообщил со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что делегация Ирана на Генеральной Ассамблее ООН имеет все полномочия для возобновления дипломатических контактов с США.

Сигналы с иранской стороны позволяют надеяться, что дипломатические усилия приносят плоды, отметил экономист Capital Economics Хамад Хуссейн.

Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток-Запад", остановленную 13 сентября из-за атак беспилотников, и может возобновить экспорт нефти через порт Янбу на Красном море позднее во вторник, сообщил Reuters со ссылкой источники. Этот нефтепровод использовался саудовской госкомпанией Aramco для транспортировки нефти в объеме порядка 4 млн баррелей в сутки в обход Ормузского пролива, движение через который стало небезопасным на фоне военного конфликта между США и Ираном.

Последние шесть дней Саудовская Аравия перевозила по 2,9 млн баррелей нефти в сутки через Ормузский пролив. Согласно снимкам со спутников, в саудовских экспортных терминалах в Персидском заливе в минувшие выходные находились супертанкеры общей вместимостью в 14 млн баррелей.

Между тем, аналитик Saxo Bank Оле Хансен заявил, что не видит потенциала для существенного дальнейшего снижения цен на нефть до тех пор, пока объем поставок через Ормузский пролив не увеличится более значительно.

Brent WTI Иран США Саудовская Аравия
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