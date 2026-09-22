"Уральские заводы" отвергли претензии об иностранном контроле над предприятием

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - АО "Уральские заводы" не располагают сведениями о наличии у одного из совладельцев общества иностранного гражданства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании во вторник.

Накануне сообщалось, что наличие гражданства Молдавии у одного из совладельцев стало причиной иска Генпрокуратуры в Арбитражный суд Москвы с требованием об обращении акций и долей ижевских АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" в доход государства. В пресс-службе уточнили, что речь в иске идет об Андрее Перепелице.

"По сведениям компании, он (Перепелица - ИФ) является гражданином России, где в настоящее время и проживает", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что Перепелица не является акционером АО "Уральские заводы", не входит в состав совета директоров или иных органов управления общества.

"Доводы об установлении некоего контроля иностранного инвестора над АО "Уральские заводы" не соответствует фактической структуре управления предприятием", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он добавил, что предприятие продолжает стабильно работать, исполняет обязательства по государственному оборонному заказу и модернизирует производственные мощности. При этом наложение ареста на денежные средства и имущество может негативно отразиться на текущей производственной деятельности предприятия и исполнении обязательств.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 9 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО "Уральские заводы" и долей ООО "ЭБИСУ". Иск подан к АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы" и ряду физлиц. Генпрокуратура требует признания недействительными сделок купли-продажи акций АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и отчуждения их в доход государства от Виталия, Нины, Ольги и Вероники Шурыгиных, Татьяны Ушаковой, Вероники Нудько, Олега Липатова, Любови Кузьминой, Василя Мусина, Перепелицы, Елизаветы Широких и Татьяны Анюшиной.

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и указанных физлиц, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юрлиц.

В иске было указано, что один из собственников компаний является гражданином Молдавии.

Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что экс-гендиректор АО "Уральские заводы" Мусин был арестован за хищение денежных средств МВД России, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Мусину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о "контракте на сумму порядка 50 млн рублей".

В настоящее время рассмотрение этого уголовного дела, возбужденного в 2024 году, продолжается в Октябрьском суде Ижевска.

АО "Уральские заводы" - разработчик и производитель цифровых мобильных систем радиосвязи.