FT узнала о планах миллиардера Тодда Боэли купить зарубежные активы "ЛУКОЙЛа"

Правительство США и влиятельные лица из стран Персидского залива поддержали заявку Боэли на приобретение этих активов, сообщила газета

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц из стран Персидского залива для подачи заявки на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", на которые претендует американский частный фонд Carlyle, пишет Financial Times.

По словам двух источников издания, знакомых с ходом процесса, Боэли, который на прошлой неделе продал свою долю в футбольном клубе "Челси", в течение нескольких месяцев работал над потенциальной сделкой, стремясь перехватить ее у Carlyle, договорившейся о покупке активов в январе.

В консорциум Боэли входят Корпорация США по финансированию международного развития (US International Development Finance Corporation) и шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян - брат президента ОАЭ. В числе участников также катарская семья миллиардеров Аль-Хайят, тесно сотрудничавшая с Белым домом и членами семьи Дональда Трампа в сфере недвижимости и энергетики. Ожидается, что DFC - федеральное агентство США, инвестирующее в зарубежные проекты, получит долю в новой компании в размере около 15%, сообщили два источника FT. Агентство возглавляет Бен Блэк, сын Леона Блэка, соучредителя частной инвестиционной фирмы Apollo. Семья Аль-Хайят получит меньшую долю, в то время как Боэли и DFC будут контролировать большинство мест в совете директоров.

Группа Боэли пока не финализировала сделку с "ЛУКОЙЛом". По словам осведомленных лиц, предложение находится на продвинутой стадии, однако масштаб переговоров между сторонами остается неясным.

Боэли приобрел известность благодаря крупным инвестициям в спорт, горнодобывающую промышленность и медиа, но движущей силой его инвестиционного бизнеса является страховая компания, занимающаяся страхованием жизни и управляющая сбережениями пенсионеров США, с активами в $60 млрд, напоминает FT. Однако страховые активы бизнесмена находятся под пристальным вниманием в связи с расследованием деятельности структур, контролируемых его давним деловым партнером и бывшим совладельцем "Челси" Марком Уолтером. Белый дом и Боэли отказались от комментариев, "ЛУКОЙЛ" не ответил на запрос.

Как сообщалось, процесс продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", оцениваемый в $20 млрд, американской Carlyle уже почти 10 месяцев находится на стадии согласования правительством США. По информации FT, планируемая сделка, в рамках которой российская нефтяная компания должна выйти из активов в 17 странах, уже получила одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, однако, по словам осведомленных лиц, все еще ожидает окончательного решения администрации Трампа. Процесс принятия решения затянулся из-за межведомственных согласований с участием Совета национальной безопасности, Госдепартамента и министерства энергетики, поясняют источники издания.

OFAC 22 октября 2025 года внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ, после чего НК объявила о намерении продать зарубежные активы и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor. Однако осуществление сделки стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle, которое ожидает одобрения со стороны OFAC.

НК на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э.

Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т. "ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

США неоднократно продлевали действие временных лицензий, позволяющих зарубежным активам "ЛУКОЙЛа" продолжать работу на период решения вопроса об их будущем. Срок действия последнего продления истекает 22 октября.