Кабмин РФ опубликовал обновленную программу развития угольной отрасли до 2050 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ опубликовало обновленную программу развития угольной отрасли до 2050 г. Документ предполагает как поддержание действующих мощностей угледобычи, так и создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности.

Согласно целевому сценарию развития, добыча угля в РФ в 2030 г. должна составить 530,1 млн т, в 2036 г. - 595,2 млн т, в 2050 г. - 662 млн т. Экспорт угля по этому же сценарию достигнет в 2030 г. - 266,7 млн т, в 2036 г. - 320,2 млн т, в 2050 г. - 350,1 млн т.

В документе также просчитаны стресс-сценарий (добыча в 2050 г. - 318,9 млн т, экспорт - 100,5 млн т), консервативный сценарий (добыча в 2050 г. - 460,8 млн т, экспорт - 238,2 млн т) и инерционный сценарий (добыча в 2050 г. - 586,4 млн т, экспорт - 294,8 млн т).

Решение задач программы планируется осуществить в три этапа.

На первом этапе будут реализованы программы структурного развития до 2030 г. В частности, господдержка угольных компаний, диверсификация угольного производства, расширение номенклатуры продукции, повышение производственного, рыночного и инвестиционного потенциала отрасли.

Второй этап рассчитан на 2031-2036 гг. и предполагает рациональный подход к комплексному использованию угля в экономике РФ с учетом готовности и доступности технологий в добыче и переработке твердого топлива, сложившихся региональных энергетических балансов, логистики. Это время должно быть использовано для создания условий для перехода на новый технологический уклад в угольной промышленности РФ.

На третьем этапе (2037-2050 гг.) предлагается реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных предприятий в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики с использованием наиболее передовых технологических, экономических и организационных решений, формирование долгосрочных партнерских отношений угольной промышленности со смежными отраслями.

Основой обновленной стратегии станет новый инвестиционный цикл в отрасли, говорил ранее вице-премьер Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Документ определяет его основные положения: совершенствование системы предоставления лицензий на разработку месторождений, создание комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов в угольной отрасли и смежных отраслях (например, системы проектного финансирования отрасли) и другие.

Угольная отрасль РФ в последние годы занимает шестое место в мире до добыче угля и третье место по его экспорту. Запасы угля по состоянию на 2024 г. оцениваются в 273 млрд т. Угольная отрасль в документе характеризуется как системообразующая, а также единственная в ТЭК, состоящая только из частных предприятий.

В документе приводится оценка МЭА, согласно которой мировой спрос на уголь в 2025 г. достиг рекордного значения в 8,84 млн т, в последующие годы ожидается стагнация. В то же время перемещение фактора развития мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион закрепляет тенденцию по неснижению потребления угля на среднесрочную перспективу.

Росту востребованности российского угля на мировом рынке будут способствовать увеличение глобального спроса на электроэнергию, в том числе на основе угольной генерации, в связи с мировым ростом населения, электрификацией транспорта, промышленности и развивающихся отраслей - центров обработки данных, мощностей для искусственного интеллекта, говорится в документе.

Основными импортерами российского угля по итогам 2024 г. (после того как вступило в силу в августе 2022 г. эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ) стали Китай, Индия и Турция (68,8% от общего экспорта). В 2024 г. доля экспорта угля из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составила 79,3% против 39,5% в 2015 г., приводятся данные в документе.

Наблюдавшийся в течение длительного времени дисбаланс роста операционных затрат на производство, транспортировку и перевалку в портах угольной продукции вкупе с глобальными факторами (мировые кризисы, пандемия, санкции, падение мировых цен на уголь) оказал влияние на финансово-экономическую устойчивость угольных компаний РФ.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 г., сообщал ранее Росстат.

В декабре 2025 г. правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно.

Уже в 2026 г. Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 г. правительство РФ приняло решение о предоставлении угольным компаниям новой отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 г. включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 г.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

В 2025 г. добыча угля в РФ снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщал Росстат. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 г. Исламов.