Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля 2026 года включительно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

До 30 апреля к угольным компаниям не будут применяться взыскания за задолженность по налогам и страховым взносам при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, отмечается в сообщении правительства.

Погашать задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года, заявили в кабмине.

Президент Владимир Путин по итогам Российской энергетической недели (РЭН-2025) поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил в этой связи министр энергетики Сергей Цивилев.

Уже в 2026 г. Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

По данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. годом ранее.