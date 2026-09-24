Набиуллина отметила "немаленькие" темпы роста корпкредитования, несмотря на жесткую ДКП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России не препятствует росту кредитования, корпоративные кредиты растут темпами в 12%, заявила на Международном банковском форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, высокая инфляция в течение уже многих лет вызывает обеспокоенность, и не только у Центрального банка. Рост цен - это то, что беспокоит и наших граждан, поэтому мы должны обеспечить ценовую стабильность, должны обеспечить низкую инфляцию, и поэтому у нас умеренно жесткая денежно-кредитная политика. Но я бы хотела подчеркнуть, что она не препятствует кредитованию. Например, кредиты компаниям в этом году растут темпами около 12%, это немаленький темп роста кредитов", - сообщила она.

"Финансовое состояние корпоративных заемщиков, наверное, не выдающееся, не такое, как было в 2023-2024 году, когда у нас в целом в экономике были рекордные прибыли, те, которых мы не видели многие годы. Но если посмотреть на финансовые результаты и по-простому прибыль в отношении к ВВП - это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли даёт экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция", - добавила она.

"Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно, внимательно смотрят с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали", - сказала глава ЦБ.