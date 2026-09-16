Темпы роста корпкредитования остаются выше прогноза Банка России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.

"Мы видим, что по корпоративному кредиту сохраняется высокая активность. Динамика корпоративного кредита идет, скорее, с превышением нашего прогноза", - сообщил он и добавил, что динамика денежных агрегатов тоже находится на повышенном уровне.

Банк России в июльском прогнозе сообщил, что ждет роста корпоративного кредитования в 2026 году на уровне 7-11%.