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Темпы роста корпкредитования остаются выше прогноза Банка России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.

"Мы видим, что по корпоративному кредиту сохраняется высокая активность. Динамика корпоративного кредита идет, скорее, с превышением нашего прогноза", - сообщил он и добавил, что динамика денежных агрегатов тоже находится на повышенном уровне.

Банк России в июльском прогнозе сообщил, что ждет роста корпоративного кредитования в 2026 году на уровне 7-11%.

Банк России Кирилл Тремасов
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