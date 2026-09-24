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В ЕС обеспокоены сообщениями о планах США запретить экспорт дизельного топлива

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе с обеспокоенностью воспринимают сообщения о планах США запретить экспорт дизельного топлива, в том числе в ЕС, тогда как сотрудничество ЕС и США в энергетической сфере является стабильным и взаимовыгодным, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Любые сбои могут негативно сказаться на обеих сторонах. В связи с этим поддерживаются контакты на высоком уровне между Европейским союзом и администрацией США. Мы рассчитываем, что тесно связанные партнеры будут советоваться друг с другом, прежде чем предпринимать меры, влияющие на общие рынки", - сказал он.

Другой пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен отметила, что в Еврокомиссии совместно с государствами-членами "очень внимательно следят за ситуацией на рынке и надежностью поставок".

"На данный момент в Евросоюзе нет реального дефицита дизельного топлива. Следующее заседание координационной группы по вопросам нефти состоится в ближайший вторник. Это будет возможность оценить текущую ситуацию в государствах-членах", - сказала она.

По ее словам, ЕС является крупным импортером американского дизельного топлива и остается для США надежным и привлекательным рынком.

"Объем импорта составляет около 50%. Таков был показатель в августе этого года", - уточнила представитель Еврокомиссии.

The Hill сообщило, что Белый дом назвал неточными сообщения СМИ о предполагаемых планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

Белый дом указал на прозвучавшие ранее комментарии министра энергетики США Криса Райта, в которых он подчеркнул, что США не будут вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива и вместо этого используют более мягкие меры.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс .

Белый дом Евросоюз США Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен Олоф Жилл Крис Райт
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