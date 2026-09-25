Brent подешевела до $104,96 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 14:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,64 (1,54%) до $104,96 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этмоу времени дешевели на бирже NYMEX на $2,1 (2,22%), до $92,51 за баррель.

В четверг контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 2,7%.

Давление на цены оказывает оптимизм, связанный с сообщениями о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта в течение семи дней, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Новое предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне, отмечает газета.

Неназваный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

"На данном этапе ни Иран, ни США не заинтересованы в интенсификации военных действий. Ближайшие несколько дней могут стать переломным моментом в американо-иранской войне", - написал аналитик SEB Research Эрик Мейерссон.

Ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной. Представители хуситов заявили о применении ракет и беспилотников против целей на территории столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также предприятий нефтекомпании Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.

"Надежды на дипломатическое урегулирование помогают нефтяному рынку пережить последнюю серию военных ударов на Ближнем Востоке: несмотря на эти атаки, нефть умеренно дешевеет", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Реакцию рынка на каждый заголовок о "конструктивных переговорах" следует рассматривать как кратковременную, полагает руководитель анализа рынка нефти Kpler Хомаюн Фалакшахи. По его словам, такая реакция быстро угасает, тогда как устойчивого снижения цен следует ожидать только в случае реализации конкретных шагов, таких как разблокировка активов или снятие блокады, или же фактического восстановления поставок.

Согласно предварительным данным Kpler, объем поставок нефти через Ормузский пролив за неделю, начавшуюся 20 сентября, достиг 33,7 млн баррелей, что примерно соответствует уровню предыдущей недели.