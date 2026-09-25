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"Газпром" в I полугодии нарастил добычу газа на фоне холодной зимы на 3,4%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Холодная зима стала драйвером роста добычи газа (природного и попутного) группы "Газпром": по итогам первого полугодия показатель увеличился на 3,38% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 216,55 млрд куб. м, сообщается в отчете компании.

Данные приводятся с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.

"Увеличение объемов добычи природного и попутного газа группой "Газпром" относительно первого полугодия 2025 года обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов", - говорится в документе.

По данным Росстата, производство газа в России в первом полугодии составило 348,9 млрд куб. м, что на 4%, или на 13,6 млрд куб. м больше, чем годом ранее (335,3 млрд куб. м).

В первом полугодии 2026 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 193,2 млрд куб. м (за аналогичный период 2025 года - 185 млрд куб. м).

После приостановки публикации статистики Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) отчеты эмитента являются единственным источником точной информации о производстве компании.

Газпром
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