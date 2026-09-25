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"Газпром" отметил высокую востребованность Китаем газа из "Силы Сибири"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поставки газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в I полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете "Газпрома".

"Увеличение поставок трубопроводного газа ПАО "Газпром" произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем (преимущественно СПГ), что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке", - отмечает компания.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств. В 2025 году по газопроводу "Сила Сибири" поставлено в Китай 38,84 млрд куб. м газа, что на 0,84 млрд куб. м газа больше плана. В 2024 году поставки достигли 31,12 млрд куб. м газа при изначальном плане 30 млрд куб. м, в 2023-м - 22,73 млрд куб. м (22 млрд куб. м).

После вывода "Силы Сибири" на объем экспорта 38 млрд куб. м в год производительность магистрали наращивается за счет строительства новых лупингов, вводятся новые мощности в Якутском и Иркутском центрах добычи газа.

Газпром Китай Сила Сибири
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