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Brent остается в минусе и торгуется у $106,22 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в минусе на торгах в пятницу, но отошли от внутридневных минимумов. Рынок опускается на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта в течение семи дней, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Новое предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне, отмечает газета. Неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

К 18:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,36%) до $106,22 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому внемени дешевели на бирже NYMEX на $0,76 (0,8%), до $93,85 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $104,34 за баррель, WTI - до $92,04 за баррель.

"Надежды на дипломатическое урегулирование помогают нефтяному рынку пережить последнюю серию военных ударов на Ближнем Востоке: несмотря на эти атаки, нефть умеренно дешевеет", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Хуситы заявили накануне о применении ракет и беспилотников против целей в Эр-Рияде, а также предприятий Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.

По предварительным данным Kpler, объем поставок нефти через Ормузский пролив за неделю, начавшуюся 20 сентября, достиг 33,7 млн баррелей, что примерно соответствует уровню предыдущей недели.

Brent Kpler Saudi Aramco WTI Иран Саудовская Аравия хуситы
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