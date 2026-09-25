Brent остается в минусе и торгуется у $106,22 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в минусе на торгах в пятницу, но отошли от внутридневных минимумов. Рынок опускается на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта в течение семи дней, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Новое предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне, отмечает газета. Неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

К 18:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,36%) до $106,22 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому внемени дешевели на бирже NYMEX на $0,76 (0,8%), до $93,85 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $104,34 за баррель, WTI - до $92,04 за баррель.

"Надежды на дипломатическое урегулирование помогают нефтяному рынку пережить последнюю серию военных ударов на Ближнем Востоке: несмотря на эти атаки, нефть умеренно дешевеет", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Хуситы заявили накануне о применении ракет и беспилотников против целей в Эр-Рияде, а также предприятий Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.

По предварительным данным Kpler, объем поставок нефти через Ормузский пролив за неделю, начавшуюся 20 сентября, достиг 33,7 млн баррелей, что примерно соответствует уровню предыдущей недели.