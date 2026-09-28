Европейские фондовые индексы в основном завершили неделю ростом

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в пятницу ростом, исключением стал французский индикатор.

Поддержку рынкам региона оказало общее увеличение аппетита к риску благодаря снижению цен на нефть, что ослабило опасения усиления инфляционного давления.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка поднялся на 0,35% - до 638,65 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,14%, германский DAX - 0,56%, итальянский FTSE MIB - 0,63%, испанский IBEX 35 - 0,65%, французский CAC 40 потерял менее 0,1%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение в Германии.

Так, британский индекс потребдоверия, рассчитываемый аналитической компанией NIQ GfK, в сентябре повысился до максимальных за два года минус 13 пунктов с минус 14 пунктов месяцем ранее.

Октябрьский индекс доверия потребителей в Германии (опережающий индикатор), также рассчитываемый GfK, снизился до минус 30,6 пункта с минус 26,8 пункта в сентябре.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции французской инженерно-консалтинговой компании Alten (+7,7%), накануне опубликовавшей отчетность за первое полугодие. Операционная прибыль Alten в январе-июне выросла на 26,9%, чистая прибыль - на 37,8%.

Рыночная стоимость финского поставщика грузоподъемной техники Konecranes, объявившего о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 100 млн евро, а также повысившего целевые показатели на 2030 год, подскочила на 7,4%.

Цена бумаг германской химкомпании Evonic Industries AG, получившей предложение о слиянии от конкурирующей BASF, выросла на 7,2%. Акции BASF подешевели на 3,6%.

Позитивную динамику по итогам торгов показали акции банков, в том числе Raiffeisen Bank (+2,6%), UBS Group (+3,5%), Commerzbank и Deutsche Bank (+2,7%), Societe Generale (+3,5%), UniCredit (+2,2%), Lloyds Banking Group (+1,7%).

Также выросли котировки бумаг представителей полупроводникового сектора STMicroelectronics (+0,5%), ASML Holding (+1,3%), Infineon Technologies (+0,8%) и ASM International (+1,4%).

Уверенно подорожали акции горнодобывающих компаний Endeavour Mining (+1,6%), Glencore (+2,2%) и Anglo American (+1,6%).

Бумаги нефтекомпаний завершили торги в минусе на фоне снижения цен на нефть. Рыночная стоимость Var Energi упала на 4,1%, BP Plc - на 2,3%, TotalEnergies - на 1,3%, Shell - на 0,8%.

Капитализация французского аэрокосмического концерна Airbus снизилась на 1% на информации о выявлении им производственного дефекта в фюзеляжах сотен самолетов A321neo. Компания заявила, что проблема связана с покрытием и не представляет непосредственной угрозы для безопасности полетов.