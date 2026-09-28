Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились на старте торгов основной сессии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне дорожающей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $107 за баррель) и сохранения геополитической напряженности из-за конфликтов вокруг Украины и США-Иран. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2274,41 пункта (+0,02%), индекс РТС - 849,51 пункта (+0,02%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги банка "Санкт-Петербург" (+3,7%), "Роснефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%); упали после отсечки дивидендов за I полугодие бумаги "Хэдхантера" (-5,7%), также просели акции "Полюса" (-1,5%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составляет 84,3414 руб. (-56,43 копейки).

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