Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне активно дорожающей нефти. Поддержку российской валюте также оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,494 руб. (-1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,15 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Нефть дорожает утром в понедельник на опасениях дальнейших задержек восстановления поставок через Ормузский пролив после заявлений президента США Дональда Трампа на выходных.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по московскому времени составляет $107,56 за баррель, что на 3,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 2,14%, до $94,38 за баррель.

В субботу Трамп заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя в интервью NBC News отказ Трампа, заметил, что через посредников о нём официально не сообщалось и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. При этом Тегеран готов как к новому витку агрессии, так и к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил он.

Трамп в интервью Axios сообщил, что переговоры между сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на текущей неделе. "Я ожидаю больше переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы я. Это то, на что мы, может быть, согласились бы год назад", - заявил Трамп.