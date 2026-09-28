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Цена золота упала на 3% из-за подорожания нефти и ожиданий повышения ставки ФРС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота упала почти на 3% в ходе торгов в понедельник, поскольку рост нефтяных котировок усилил опасения относительно сохранения высокой инфляции и укрепил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Октябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex подешевели на 3% - до $4159,7 за унцию.

"Сочетание высокой доходности облигаций и высоких цен на нефть продолжает негативно сказываться на стоимости золота, - полагает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Нефть подорожала на фоне противоречивых сигналов о поставках, что заставляет инвесторов уделять первостепенное внимание проблеме инфляции".

ФРС в сентябре повысила диапазон базовой ставки на четверть процентного пункта - до 3,75-4% годовых. Согласно инструменту FedWatch биржи CME, трейдеры оценивают вероятность ее дальнейшего увеличения в октябре в 68%.

На этой неделе инвесторы будут следить за данными, касающимися состояния рынка труда и изменения потребительских цен в США.

"Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции или занятости могут усилить давление на доходность облигаций и оказать дополнительное негативное влияние на стоимость золота", - считает Уотерер.

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