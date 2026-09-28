Кабмин выделит дополнительно свыше 670 млн рублей на агрострахование

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно более 670 млн рублей на поддержку агрострахования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Распределим дополнительно свыше 670 млн рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия, Удмуртия", - сказал Мишустин.

Кроме того, финансирование поступит в Карелию, Марий Эл, Чувашию, Астраханскую, Владимирскую, Иркутскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Новгородскую, Новосибирскую, Саратовскую, Смоленскую и Томскую области.

"Всего на эти цели в текущем году предусмотрено более 5,5 млрд рублей, чтобы сократить издержки, связанные с неблагоприятными условиями", - сказал глава правительства.