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РФ сформирует объединенную микроэлектронную компанию на базе "Интегральных систем" Сбера

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Интегральные системы" "Сбера" станут базой для формирования в РФ объединенной микроэлектронной компании (ОМК), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника - 2026".

Эту компания, по словам Мантурова, будет аккумулировать ресурсы для создания микроэлектронного производства в РФ. В частности, она выступит получателем средств от вводимого в РФ с 1 декабря 2026 года технологического сбора.

"Нужна структура, в которой появится, во-первых, конкретный партнер, это "Сбер", "Интегральные системы". Основной партнер сегодня "Сбер". И это не просто партнер, от которого мы рассчитываем финансовые вложения увидеть. Наряду с этим средства, которые будут в бюджет поступать от технологического сбора, также будут направляться в эту структуру", - рассказал Мантуров.

Он напомнил, что "Интегральные системы" приобрели ранее компанию "Элемент". "Это базовое предприятие, где есть и определённая компонентная база, и в том числе часть научной, прикладной и производственной составляющей, которое имеет уже готовую продукцию радиоэлектроники. Это тоже намеренно было сделано для того, чтобы на каком-то этапе подразделение микроэлектроники можно было бы, по сути, субсидировать из выручки и доходов предприятий готовой продукции", - отметил первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что ОМК не должно стать аналогией "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) либо "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), речь не идет о поглощении "Интегральными системами" частных игроков рынка микроэлектроники.

"В определенном смысле это называется объединенная структура. Но еще раз, чтобы никого не пугало – я этого изначально и боялся, произнося такие громкие слова, что представители отрасли будут напрягаться и бояться, что с ними будет, то есть их будут поглощать, принуждать к чему-то, – я просто заранее хочу всех настроить на то, что здесь не идет речи о каком-то поглощении предприятий, которые являются частными структурами, которые успешно развиваются, либо начинают, либо уже себя зарекомендовали", - пояснил Мантуров.

Мантуров отметил, что первоначально не был сторонником идеи создания объединенной структуры в сфере микроэлектроники, однако потом было принято решение, что отдельные компании не справятся с задачей масштабных инвестиций в отрасль.

"Ключевым, наверное, фактором, почему мы пришли к такому решению – это наличие микроэлектронных производств. Ни один из участников просто физически не потянет масштабные вливания, инвестиции для достижения тех показателей и того уже типоразмера микросхем, которые мы должны производить в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе. И конечно же, это микроэлектронное машиностроение. Эти два компонента и влияли на принятие нами такого решения. Ну и третье – это среды, материалы, газы", - описал он причины создания ОМК.

В перспективе ОМК, по словам Мантурова, может выходить на экспортные рынки, учитывая, что дружественные России страны будут заинтересованы в диверсификации поставок в сфере микроэлектроники.

ООО "Интегральные системы" Сбер
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