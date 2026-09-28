ЦБ РФ рекомендовал быстрее восстанавливать доступ клиентов к электронному средству платежа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал операторам по переводу денежных средств в течение одного рабочего дня восстанавливать доступ клиентов к электронному средству платежа (ЭСП) после принятия положительного решения о возобновлении его использования.

Соответствующее информационное письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ РФ.

ЦБ напоминает, в случае приостановления использования ЭСП клиент имеет право обратиться к оператору с заявлением о возобновлении использования. Оператор обязан рассмотреть это заявление и предоставить информацию о результатах в срок, установленный договором, но не более 30 дней (или 60 дней для трансграничных переводов).

"В случае принятия по результатам рассмотрения заявления клиента положительного решения о возобновлении использования клиентом ЭСП рекомендуем операторам по переводу денежных средств в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении использования клиентом ЭСП, предоставлять клиенту возможность использовать соответствующее ЭСП в целях совершения операций с одновременным уведомлением клиента в порядке, предусмотренном договором", - говорится в письме.

Банк России рекомендует обратить особое внимание на реализацию содержащихся в письме рекомендаций в отношении клиентов, являющихся участниками специальной военной операции.