Fitch повысило прогноз цен на ряд металлов и уголь в 2026-2027 гг
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ряд краткосрочных прогнозов для цен на металлы и уголь, которые оно использует при анализе операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
"Повышение прогнозов цен на медь на 2026-2027 годы обусловлено напряженным балансом спроса и предложения, а также устойчивым ростом спроса", - сообщило агентство.
Поддержку спросу обеспечивают, в том числе, инвестиции, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, и процесс энергетического перехода. Ожидания введения в США пошлин на рафинированную медь также способствуют повышению прогноза цен на 2026 год, поскольку они привели к увеличению поставок металла на американский рынок и сокращению его физической доступности в других регионах.
Пересмотр в сторону повышения оценки стоимости коксующегося угля в 2026-2027 годах отражает устойчивый спрос со стороны Китая, а также подорожание этого вида сырья с начала текущего года.
Повышение прогноза для цинка связано с углублением дефицита в 2026 году, снижением темпов роста добычи на 4,3%, уменьшением ожидаемого профицита металла на мировом рынке в 2027 год и падением запасов до минимальных уровней.
Изменение ожидаемых цен на палладий и родий в этом году (эти металлы используются преимущественно в автомобильных нейтрализаторах) обусловлено более высокими ценами, наблюдаемыми с начала года.
Повышение прогнозов цен на энергетический уголь на 2026-2027 годы отражает сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, которая стимулирует высокий спрос на поставки из Австралии. Кроме того, учитываются сохраняющиеся риски поставок из Индонезии, связанные с погодными условиями и неопределенностью политики правительства в отношении ограничений на добычу, а также сокращение производства в Китае.
Пересмотр оценки для никеля на следующий год отражает ожидаемое ускорение роста спроса (прежде всего со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов), который превысит объемы предложения. Рынок перейдет от профицита к дефициту, что приведет к ограничению доступности основных видов никелевой продукции. Ключевым фактором, ограничивающим предложение, остаются квоты на добычу никелевой руды в Индонезии, на долю которой приходится почти половина мирового производства.
Пересмотр прогноза для лития на текущий год отражает фактические цены, сложившиеся с начала года.
"Мы ожидаем снижения цен на литий в связи с прогнозируемым избытком предложения в ближайшие годы. Основными факторами, способствующими ослаблению цен, остаются ожидания увеличения предложения, сохраняющиеся рыночные спекуляции вокруг возможного возобновления добычи на руднике Цзяньсяво (принадлежащем компании CATL), а также неопределенность относительно устойчивости высоких темпов роста спроса вплоть до конца 2027 года", - говорится в отчете Fitch.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|2026г
|2026г
|2027г
|2027г
|2028г
|2028г
|2029г
|2029г
|среднеср.
|прогноз
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|17000
|17000
|15000
|16000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|12500
|13500
|11000
|12000
|10000
|10000
|10000
|10000
|10000
|10000
|цинк
|3300
|3500
|2900
|3200
|2600
|2900
|2600
|2750
|2500
|2500
|алюминий
|3400
|3400
|3000
|3000
|2600
|2600
|2600
|2600
|2600
|2600
|железная руда, Китай
|100
|100
|90
|90
|80
|80
|75
|75
|75
|75
|золото, $ за унцию
|4500
|4500
|3800
|3800
|3300
|3300
|2700
|2700
|2300
|2300
|коксующийся уголь
|220
|230
|190
|200
|180
|180
|180
|180
|180
|180
|энергетический уголь, Австралия
|120
|130
|100
|105
|90
|90
|85
|85
|80
|80
|энергетический уголь, Китай
|115
|120
|100
|105
|90
|90
|85
|85
|80
|80
|платина, $ за унцию
|1900
|1900
|1600
|1600
|1400
|1400
|1200
|1200
|1100
|1100
|палладий, $ за унцию
|1350
|1400
|1250
|1250
|1100
|1100
|1000
|1000
|900
|900
|родий, $ за унцию
|8500
|9000
|6500
|6500
|5000
|5000
|4000
|4000
|3000
|3000
|литий
|18500
|22000
|15000
|15000
|14000
|14000
|14000
|14000
|15000
|15000
|кобальт
|52500
|52500
|40000
|40000
|30000
|30000
|25000
|25000
|25000
|25000