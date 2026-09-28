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Fitch повысило прогноз цен на ряд металлов и уголь в 2026-2027 гг

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ряд краткосрочных прогнозов для цен на металлы и уголь, которые оно использует при анализе операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

"Повышение прогнозов цен на медь на 2026-2027 годы обусловлено напряженным балансом спроса и предложения, а также устойчивым ростом спроса", - сообщило агентство.

Поддержку спросу обеспечивают, в том числе, инвестиции, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, и процесс энергетического перехода. Ожидания введения в США пошлин на рафинированную медь также способствуют повышению прогноза цен на 2026 год, поскольку они привели к увеличению поставок металла на американский рынок и сокращению его физической доступности в других регионах.

Пересмотр в сторону повышения оценки стоимости коксующегося угля в 2026-2027 годах отражает устойчивый спрос со стороны Китая, а также подорожание этого вида сырья с начала текущего года.

Повышение прогноза для цинка связано с углублением дефицита в 2026 году, снижением темпов роста добычи на 4,3%, уменьшением ожидаемого профицита металла на мировом рынке в 2027 год и падением запасов до минимальных уровней.

Изменение ожидаемых цен на палладий и родий в этом году (эти металлы используются преимущественно в автомобильных нейтрализаторах) обусловлено более высокими ценами, наблюдаемыми с начала года.

Повышение прогнозов цен на энергетический уголь на 2026-2027 годы отражает сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, которая стимулирует высокий спрос на поставки из Австралии. Кроме того, учитываются сохраняющиеся риски поставок из Индонезии, связанные с погодными условиями и неопределенностью политики правительства в отношении ограничений на добычу, а также сокращение производства в Китае.

Пересмотр оценки для никеля на следующий год отражает ожидаемое ускорение роста спроса (прежде всего со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов), который превысит объемы предложения. Рынок перейдет от профицита к дефициту, что приведет к ограничению доступности основных видов никелевой продукции. Ключевым фактором, ограничивающим предложение, остаются квоты на добычу никелевой руды в Индонезии, на долю которой приходится почти половина мирового производства.

Пересмотр прогноза для лития на текущий год отражает фактические цены, сложившиеся с начала года.

"Мы ожидаем снижения цен на литий в связи с прогнозируемым избытком предложения в ближайшие годы. Основными факторами, способствующими ослаблению цен, остаются ожидания увеличения предложения, сохраняющиеся рыночные спекуляции вокруг возможного возобновления добычи на руднике Цзяньсяво (принадлежащем компании CATL), а также неопределенность относительно устойчивости высоких темпов роста спроса вплоть до конца 2027 года", - говорится в отчете Fitch.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

2026г2026г2027г2027г2028г2028г2029г2029гсреднеср.прогноз
старыйновыйстарыйновыйстарыйновыйстарыйновыйстарыйновый
никель17000170001500016000150001500015000150001500015000
медь12500135001100012000100001000010000100001000010000
цинк3300350029003200260029002600275025002500
алюминий3400340030003000260026002600260026002600
железная руда, Китай1001009090808075757575
золото, $ за унцию4500450038003800330033002700270023002300
коксующийся уголь220230190200180180180180180180
энергетический уголь, Австралия120130100105909085858080
энергетический уголь, Китай115120100105909085858080
платина, $ за унцию1900190016001600140014001200120011001100
палладий, $ за унцию13501400125012501100110010001000900900
родий, $ за унцию8500900065006500500050004000400030003000
литий18500220001500015000140001400014000140001500015000
кобальт52500525004000040000300003000025000250002500025000

Fitch США CATL Австралия Китай Индонезия
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