ОСК планирует завершить строительство головного судна на базе "Платформы №1" в 2027 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает завершить строительство первого сухогруза проекта KSD1 на базе нового унифицированного платформенного решения в 2027 г., сообщил журналистам глава ОСК Андрей Пучков.

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в ОСК) в понедельник начал строительство серии сухогрузов проекта KSD1 на базе нового унифицированного платформенного решения. Верфь приступила к резке металла головного сухогруза проекта KSD1.

"Мы с точки зрения сроков строительства исходим из того, что строительство головного судна у нас должно быть завершено в 2027 году", - сообщил Пучков.

По его словам, корпорация получила твердый заказ на строительство 10 судов на базе "Платформы №1". При этом имеется опцион на строительство 75 судов такого типа, в ОСК также видят интерес заказчиков на строительство еще 70 судов разного назначения в этом корпусе.

Пучков также отметил, что объем инвестпрограммы судоверфи "Красное Сормово" на сегодняшний день определен в пределах 10 млрд руб.

Сухогруз KSD1 "Платформы N1" (две первые буквы в названии серии обозначают название завода "Красное Сормово") имеет длину около 141 метра, ширину - 16,9 метра. Проект предусматривает возможность работы как на внутренних водных путях, так и на морских участках маршрутов. Расчетный дедвейт при осадке 3,6 м составляет 5,5 тыс. тонн, а в море при осадке 4,6 м - около 8 тыс. тонн.

Унифицированная "Платформа №1" разработана для строительства судов типа "река-море", платформенное решение включает проекты трех типов судов – универсального сухогруза (надстройка в корме), контейнеровоза (надстройка в носу), танкера. ОСК отмечает, что унификация между платформенным танкером и сухогрузом достигает 60%.

По расчетным оценкам ОСК, платформенный подход может обеспечить снижение стоимости строительства судна более чем на 20%, уменьшение количества уникальных компонентов на 20% и сокращение продолжительности строительства до 30%.

Завод "Красное Сормово" определен главным предприятием по строительству судов на базе "Платформы №1".

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.

ПАО "Завод "Красное Сормово" – одно из старейших российских судостроительных предприятий. Завод основан в 1849 году.