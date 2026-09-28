Adobe прогнозирует в ноябре-декабре в США рекордные онлайн-продажи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Продажи в интернет-магазинах в США в сезон зимних праздников (с 1 ноября по 31 декабря) увеличатся до рекордного максимума в этом году, прогнозирует компания Adobe Inc.

Adobe ожидает увеличения продаж в этот период до $275,1 млрд, что на 6,7% выше, чем годом ранее.

В компании полагают, что "киберпонедельник" останется крупнейшим днем сезона по объему онлайн-продаж. Согласно прогнозу Adobe, за этот день они достигнут $15,1 млрд - это на 6,2% выше показателя, зафиксированного в 2025 году.

Компания ожидает, что в "Черную пятницу" темпы роста продаж будут еще более высокими - 9,2%, отчасти благодаря самым крупным скидкам на такие категории товаров, как телевизоры, одежда и бытовая техника. Прогноз Adobe для продаж в этот день составляет $12,9 млрд.

В компании отмечают, что потребители продолжают сдвигать праздничные покупки на более ранние сроки. Тот факт, что Amazon.com Inc. проводит свою распродажу Prime Day в октябре, стимулирует других американских ритейлеров предлагать дополнительные скидки задолго до ноября. По прогнозу Adobe, в октябре продажи в интернет-магазинах США достигнут $95,8 млрд, что на 8% выше, чем годом ранее.

В компании ожидают, что в период праздничных распродаж потребители будут запасаться товарами первой необходимости. Продажи средств личной гигиены за "кибернеделю" (пять дней со Дня благодарения по киберпонедельник) могут увеличиться более чем вдвое, а базовой одежды - более чем втрое, прогнозирует Adobe.