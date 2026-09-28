Путин одобрил сделку по продаже российской "дочки" Western Union

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Софтэкс" получило разрешение на покупку российской "дочки" платежной системы Western Union.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 28 сентября, опубликованному на официальном портале раскрытия правовых актов, "Софтэкс" разрешено приобрести 100% долей в уставном капитале НКО "Вестерн Юнион ДП Восток".

Western Union заявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине. С 24 марта 2022 года ее российская "дочка" НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" была исключена из реестра операторов платежных систем. После этого НКО продолжало оказывать услуги по переводу денежных средств своим партнерам - банкам и отделениям почт на территории стран СНГ (кроме Белоруссии) до октября 2022 года.

Чистый убыток НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" по РСБУ в 2025 году составил 301,5 млн рублей.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько компаний с наименованием "Софтэкс" и с формой организации ООО. В тексте распоряжения не уточняется, какая из них выступает покупателем долей НКО. Самая крупная зарегистрирована в Калининграде и специализируется на автоматизации бизнес-процессов, разработке интеллектуальных решений на базе AI и RPA-технологиях, внедрении специальных ИТ-систем для финансовых компаний (в т.ч. автоматизированных банковских систем). Ее чистая прибыль за 2025 год составила 101,6 млн рублей.