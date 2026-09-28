Поиск

Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рубль подешевел к юаню на торгах понедельника на "Московской бирже" на фоне уменьшения предложения валюты экспортерами после завершения налоговых платежей месяца. В понедельник они перечисляли в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юань подорожал на 8 копеек, до 12,59 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 29 сентября на 6,61 копейки, до 84,4075 рубля, и увеличил курс евро на 37,9 копейки, до 96,2499 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центробанка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"По последней оценке Банка России, ослаблению рубля в августе способствовало сокращение продаж валюты экспортерами на фоне погашения валютного долга и временного лага в поступлении экспортной выручки, сформированной при более низких июньских ценах на нефть. До конца текущего года корпоративным заемщикам также предстоят крупные погашения валютных обязательств, что может продолжить сдерживать объемы реализации валюты на локальном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Базовый прогноз на конец 2026 года - 80,9 рубля/$1, отмечается в валютной стратегии на 4-й квартал 2026 года аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"В 3-м квартале рубль слабел под влиянием сезонных и разовых факторов, а также из-за роста импорта, - напоминают эксперты. - Экспортеры сократили продажи валюты, что усугубило ее вялое летнее предложение. К тому же в августе Минфин ошибся в расчетах и покупал валюты больше, чем требовалось. Наш базовый прогноз на конец года - 80,9 рубля/$1. Рост цен на нефть в конце августа и их фиксация выше $70 за баррель увеличит предложение валюты с октября".

Цены экспорта могут быстро меняться из-за геополитики, а это влияет на поступление валюты на внутренний рынок и, как следствие, на волатильность курса, отмечают аналитики.

"Сейчас высокие экспортные цены на нефть компенсируют часть выпадающих объемов из-за ограниченного судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Иначе рубль укрепился бы еще сильнее - как весной, когда доллар в пике приближался к 70 рублей/$1", - указывают стратеги БКС.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник из-за опасений, что ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, и дефицит на мировом рынке топлива сохранится.

К 19:00 По Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,96% до $107,41 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI на ноябрь к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,84%, до $95,02 за баррель.

Президент США Дональд Трамп на минувших выходных заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя отказ Трампа, заметил, что об этом отказе через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, по данным Kpler.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 3 базисных пункта - до 14,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 2 базисных пункта и в понедельник составила 14,06% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,3% и 14,69% годовых.

Kpler WTI Brent Мосбиржа Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель

Доходность американского госдолга растет из-за скачка цен на нефть

Путин разрешил МКБ сделки с акциями стратегических предприятий, принадлежащих Sova Capital

Указ президента усиливает контроль за информацией и статистикой в ТЭК

Путин одобрил сделку по продаже российской "дочки" Western Union

Nvidia расширяет buyback на рекордные $150 млрд - до $235 млрд

 Nvidia расширяет buyback на рекордные $150 млрд - до $235 млрд

Bloomberg сообщил о возобновлении поставок нефти по саудовскому трубопроводу

Brent подорожала до $107,83 за баррель

Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

 Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

РЖД рассчитывают на рост инвестпрограммы-2027
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11993 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов