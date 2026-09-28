Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рубль подешевел к юаню на торгах понедельника на "Московской бирже" на фоне уменьшения предложения валюты экспортерами после завершения налоговых платежей месяца. В понедельник они перечисляли в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юань подорожал на 8 копеек, до 12,59 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 29 сентября на 6,61 копейки, до 84,4075 рубля, и увеличил курс евро на 37,9 копейки, до 96,2499 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центробанка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"По последней оценке Банка России, ослаблению рубля в августе способствовало сокращение продаж валюты экспортерами на фоне погашения валютного долга и временного лага в поступлении экспортной выручки, сформированной при более низких июньских ценах на нефть. До конца текущего года корпоративным заемщикам также предстоят крупные погашения валютных обязательств, что может продолжить сдерживать объемы реализации валюты на локальном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Базовый прогноз на конец 2026 года - 80,9 рубля/$1, отмечается в валютной стратегии на 4-й квартал 2026 года аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"В 3-м квартале рубль слабел под влиянием сезонных и разовых факторов, а также из-за роста импорта, - напоминают эксперты. - Экспортеры сократили продажи валюты, что усугубило ее вялое летнее предложение. К тому же в августе Минфин ошибся в расчетах и покупал валюты больше, чем требовалось. Наш базовый прогноз на конец года - 80,9 рубля/$1. Рост цен на нефть в конце августа и их фиксация выше $70 за баррель увеличит предложение валюты с октября".

Цены экспорта могут быстро меняться из-за геополитики, а это влияет на поступление валюты на внутренний рынок и, как следствие, на волатильность курса, отмечают аналитики.

"Сейчас высокие экспортные цены на нефть компенсируют часть выпадающих объемов из-за ограниченного судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Иначе рубль укрепился бы еще сильнее - как весной, когда доллар в пике приближался к 70 рублей/$1", - указывают стратеги БКС.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник из-за опасений, что ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, и дефицит на мировом рынке топлива сохранится.

К 19:00 По Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,96% до $107,41 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI на ноябрь к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,84%, до $95,02 за баррель.

Президент США Дональд Трамп на минувших выходных заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя отказ Трампа, заметил, что об этом отказе через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, по данным Kpler.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 3 базисных пункта - до 14,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 2 базисных пункта и в понедельник составила 14,06% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,3% и 14,69% годовых.