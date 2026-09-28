Индекс МосБиржи опустился ниже 2260 пунктов из-за геополитических рисков

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с отката из-за сохранения геополитической напряженности в связи с конфликтами вокруг Украины и Ирана, а также на фоне упавших металлов; сдерживающим фактором для продавцов выступила подорожавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent подорожал к $107,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2260 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2257,22 пункта (днем индикатор опускался в район 2245 пунктов), индекс РТС снизился на 0,8% до 842,43 пункта (-0,8%). Среди индексных бумаг лидерами отката выступили акции "Хэдхантера" (-6,4%, до 2720 рублей) после отсечки на бирже дивидендов компании за I полугодие (выплаты 200 рублей на акцию), также подешевели акции "ММК" (-3,7%), "Полюса" (-3,4%), "Северстали" (-2,1%), "ДОМ.РФ" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 сентября, составил 84,4075 рубля (+6,61 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,8%), "ВК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "ФосАгро" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+3,1%), банка "Санкт-Петербург" (+2,3%), МКПАО "Лента" (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%).

Президент Владимир Путин заявил в минувшую пятницу, что украинские власти должны почувствовать ответные удары России и понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужному результату, это только ухудшает для них положение.

По словам Путина, ответные удары ВС России на действия Киева оказались настолько чувствительными, что Украина активно поднимает вопрос о перемирии. "Судя по всему, ответные действия российских Вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по некоторым направлениям", - заявил Путин журналистам в пятницу. В частности, Украина уже готова не бить по российским НПЗ, отметил он.

"Особенно прекратить им нужно удары наших беспилотников современных "Герань", против которых пока у них нет противодействия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья", - сказал Путин.

Глава МИД Сергей Лавров заявил в субботу, что Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы в том числе и США. "Европа делает всё, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа", - сказал он на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по НПЗ в России. "Это интересная проблема. Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы поменьше бить по НПЗ", - сказал Трамп журналистам в штате Иллинойс. По словам Трампа, Зеленский ответил, что "вероятно, мы так и поступим".

Президент США не уточнил, когда состоялся его разговор на эту тему. Он вновь выразил мнение, что именно эти удары, а не события на Ближнем Востоке, приводят к нехватке дизельного топлива в мире.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи продолжает дрейфовать в диапазоне 2200-2300 пунктов. Нефть снова подорожала на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а геополитическая повестка остается без существенных улучшений.

"На этой неделе ожидаем статистики по финансовой деятельности организаций за период январь-июль 2026 года и деловой активности организаций в сентябре 2026 года (30 сентября), а также данных по инфляции с 22 по 28 сентября. Банк России опубликует, в частности, показатели рынка ипотечного жилищного кредитования за август. В среду, 30 сентября, ожидается внесение законопроекта о федеральном бюджете в Государственную думу", - напомнил эксперт.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, российский рынок акций завершил день снижением на фоне обвала стоимости металлов. Золото упало к $4150 за унцию (-3,9%), подешевели также серебро (-5,4%), палладий (-4,4%), платина (-3,6%), медь (-1,5%), никель (-1,2%). Это оказало заметное давление на котировки акций металлургических и золотодобывающих компаний. В то же время выросшая нефть оказала поддержку акциям нефтегазового сектора.

Подросли акции ВТБ в ожидании выхода во вторник, 29 сентября, финотчета банка по МСФО за восемь месяцев 2026 года. Акции "Озон Фармацевтики" (+0,1%, до 44,857 рубля) в понедельник последний день торгуются с дивидендами 0,49 рубля, реестр закрывается 29 сентября. До конца вечерней сессии сильного изменения картины уже не ожидается: индекс МосБиржи, вероятно, останется в коридоре 2240-2280 пунктов, заключил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций остается под давлением продаж в отсутствие обнадеживающих геополитических и экономических сигналов. Нефть растет на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке - США и Иран на данный момент не находят компромисса в условиях открытия Ормузского пролива, а Саудовская Аравия подвергается атакам хуситов, что ставит под вопрос перспективу восстановления стабильных поставок нефти из региона. Впрочем, в понедельник СМИ сообщили о возобновлении экспорта нефти по саудовскому нефтепроводу "Восток-Запад", что увело фьючерсы от внутридневных пиков.

Биржи США и Европы неоднозначно реагировали на продолжение роста доходностей гособлигаций развитых стран, которые могут предвещать значимые экономические сложности. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе и не получили драйверов для возвращения к росту. Рублевый индикатор при этом опустился ниже поддержки 2260 пунктов, сделав заявку на движение к следующему уровню - 2220 пунктам. Инвесторы в России на неделе продолжат следить за возможными геополитическими сигналами в отношении украинского конфликта, а также корпоративными новостями. Крупнейшие эмитенты до середины октября закроют реестры по полугодовым дивидендам, что заставит участников переключиться на ожидания выплат уже за девять месяцев текущего года, заключила Кожухова.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что давление продавцов на рынок акций усиливается на фоне отсутствия новых позитивных сигналов по геополитике, ожиданий сохранения высокой ключевой ставки ЦБ и перспектив роста фискальной нагрузки. Нефть Brent восстановилась после пятничного снижения, поддержку котировкам оказало решение президента США отвергнуть предложение Ирана по урегулированию ближневосточного конфликта и открытию Ормузского пролива.

Геополитический оптимизм пока не оправдывается. В понедельник завершается Генассамблея ООН, однако новых сигналов о продвижении переговоров по украинскому урегулированию не появилось. Одновременно сохраняются атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, что повышает риски для отдельных компаний сектора. Дополнительным негативным фактором стали свежие данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые усиливают риски, что на опорном заседании в октябре ЦБ вновь сохранит ключевую ставку без изменений.

Во вторник инвесторы получат отчетность ВТБ по МСФО за восемь месяцев, "Мосбиржа" также запустит торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки ЦБ. В этот же день состоятся ВОСА по дивидендам "Газпром нефти", "НОВАТЭКа" "Норникеля", "Т-Технологий" и других компаний.

В лидерах роста в начале недели выступили акции "ЕвроТранса". По данным источников РБК, Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления активами сети АЗС "Трасса", принадлежащей компании. Ранее бумаги находились под сильным давлением из-за серии дефолтов по облигациям и арестов руководителей.

Индекс Мосбиржи находится вблизи важной зоны поддержки 2250 пунктов. Если продавцы усилят давление и этот уровень будет пройден, следующей опорой может стать диапазон 2200-2220 пунктов. Для восстановления рынка необходимы новые позитивные драйверы: прежде всего снижение геополитических рисков и более четкие сигналы по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций, просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,1-0,3%) и США (индексы к 19:00 мск просели на 0,7-1,2% во главе с Nasdaq).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2026 года увеличилась на 15,7% относительно того же периода прошлого года - до 5,27 трлн юаней ($785 млрд), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

В августе прибыль крупных промпредприятий КНР поднялась на 4,2% в годовом выражении. Это минимальный прирост с ноября 2025 года.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут из-за опасений, что ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время и дефицит на мировом рынке топлива сохранится.

К 19:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 3% до $107,4 за баррель (-2,1% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,8% до $94,98 за баррель (-2,3% в пятницу).

Президент США Трамп на минувших выходных заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя отказ Трампа, заметил, что об этом решении через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, по данным Kpler.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции "Магнита" (-5,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,9%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (-2,6%), "Распадской" (-2,6%), ПАО "Софтлайн" (-2,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,3%).

Грузооборот "Новороссийского морского торгового порта" (-0,1%) увеличился в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 6,5%. Согласно отчету эмитента, операционные показатели группы компаний ПАО "НМТП" за 6 месяцев 2026 г. составили 70,824 млн тонн по сравнению с 66,467 млн тонн в первом полугодии 2025 г.

Подорожали акции "Камчатскэнерго" (+19,1% и +8,4% "префы"), ПАО "Евротранс" (+14,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+4,8%), "Сахалинэнерго" (+4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,02 млрд рублей (из них 7,1 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,7 млрд рублей на акции "Газпрома").