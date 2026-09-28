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Акции "Газпрома" подешевели на 2,8% на опасениях участников рынка

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" усилили падение на вечерней сессии "Московской биржи" на фоне опасений участников рынка, что компания не вернется в ближайшее время к выплате дивидендов.

Основная сессия "Мосбиржи" закрылась для ценных бумаг "Газпрома" снижением на 0,65% к предыдущему торговому дню (до 98,14 рубля за штуку), что в целом соответствовало темпам падение российского фондового рынка.

Однако на вечерних торгах котировки "Газпрома" ускорили снижение и опустились до 96,04 рубля за штуку, потеряв тем самым почти 2,8% к закрытию предыдущего дня.

Ранее, в течение недели, с 18 по 24 сентября, акции "Газпрома" вели себя лучше рынка, демонстрируя рост на фоне появившихся у некоторых участников рынка надежд на то, что компания может вернуться к выплате дивидендов уже в следующем году. На пике роста стоимость акций газовой компании достигала 103 рублей за штуку, после чего на рынке наметилась отрицательная коррекция.

Газпром Московская биржа
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