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Казахстан предложил Германии совместное производство на базе критически важного сырья

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан предлагает Германии создавать совместные производства на базе критически важного сырья, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для издания Handelsblatt.

"Мы предлагаем германским партнерам не просто гарантированные поставки, а совместное создание полных производственных цепочек - от геологоразведки и добычи до переработки, выпуска компонентов и повторного использования материалов", - написал он.

"Казахстан уже производит 21 из 34 видов сырья, имеющих стратегическое значение для европейской экономики. Среди них литий, кремний, кобальт, ниобий, вольфрам и медь. Эти материалы необходимы для энергетического перехода, машиностроения, промышленного производства, микроэлектроники, цифровых технологий", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Германия
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