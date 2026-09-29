Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню после завершения налоговых выплат месяца

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню после завершения налоговых выплат месяца. В понедельник экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,5 копейки, до 12,595 рубля. При этом юань оказался на 3,21 копейки выше уровня действующего официального курса.

"К концу прошлой недели динамика рубля стала в большей степени соответствовать высоким нефтяным ценам. Укреплению рубля также могла способствовать подготовка к уплате налогов, которая состоялась 28 сентября. В ближайшие недели более вероятным выглядит сохранение тенденции к росту курса национальной валюты: высокие цены на нефть в сентябре могут способствовать росту поступления валютной выручки в октябре-ноябре. Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным из-за активизации импорта, покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, ухудшения оценок геополитических рисков, финансовых операций. На этой неделе валютный курс может формироваться в диапазонах 82-85 рублей/$1, 12,2-12,6 рубля/юань, 93-97 рублей/евро с тенденцией к укреплению национальной валюты", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть поднимаются утром во вторник после роста накануне, вызванного сомнениями в скором завершении ближневосточного конфликта.

К 9:06 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,83% до $107,19 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,59%, до $94,06 за баррель.

В ходе торгов в понедельник нефть дорожала более чем на 3% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он не принимает иранский план по деэскалации напряженности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ США на выдвинутые предложения. Он сообщил журналистам, что Тегеран провел непрямые переговоры с США через катарских посредников в Нью-Йорке.

Трамп также подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, показали данные Kpler.