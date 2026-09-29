Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник сохранил негативный импульс начала недели на фоне снижения металлов, геополитических рисков и отсутствия прогресса в переговорах по украинскому урегулированию, фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $107 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,6%.

К 09:01 МСК индекс МосБиржи составил 2241,3 пункта (-0,6%), индекс РТС - 836,49 пункта (-0,6%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги Московского кредитного банка (-2,2%), "Газпрома" (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Роснефти" (-1,4%), "Русала" (-1,4%), слабо подрос "Полюс" (+0,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 сентября, составляет 84,4075 руб. (+6,61 копейки).

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