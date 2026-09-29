Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре неожиданно снизился до 97,9 пункта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре уменьшился до 97,9 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

В августе значение индикатора составило 98,4 пункта, как и сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в текущем месяце до 99 пунктов, по данным Trading Economics.

Подындекс потребительского доверия в сентябре снизился до минус 16,5 пункта с минус 15,5 пункта в августе. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев вырос до 35,2 пункта с 33 пунктов.

Подындекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце поднялся до минус 3,8 пункта с минус 5 пункта в августе, в сфере услуг - до 6,1 пункта с 5,6 пункта.