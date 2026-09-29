Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе вырос на 37 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2026 года увеличился на 37 млрд рублей, или на 3,7%, до 1 трлн 48 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-августе 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 40 млрд рублей, или на 4%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в августе увеличился на 30 млрд рублей, или на 0,1%, до 32 трлн 988 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 сентября возросла до 3,2% с 3,1% на 1 августа.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, в 2023 году - на 495 млрд рублей и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей.