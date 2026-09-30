Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста накануне на ожиданиях возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, а также сообщениях западных СМИ о предложениях по смягчению антироссийских санкций США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2259,86 пункта (-0,1%), индекс РТС - 843,21 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Роснефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), но подросли акции "Полюса" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составляет 84,4283 руб. (+2,08 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Журнал The Atlantic сообщил во вторник, что спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ. Согласно информации издания, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Трамп одобрил такой принцип действий.

Издание также уточнило, что эта инициатива находится на ранних этапах. В частности, она должна помочь "реинтегрировать Россию в глобальную экономику" и в перспективе дать возможность для заключения соглашений с РФ в том, что касается российских нефти, топлива, редкоземельных металлов и других товаров. Однако, отмечает The Atlantic, данный проект, вероятно, вызовет серьезное недовольство многих союзников Трампа, европейских государств и Украины.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС находятся выше поддержек 2220 пунктов и 835 пунктов соответственно, рынок остается чувствительным к геополитическим новостям.

Во вторник драйвером роста послужили сообщения западных СМИ о поддержке президентом США Трампом смягчения санкций против РФ в случае освобождения некоторых американских заключенных. Рост рынка может получить продолжение лишь в случае подтверждения этих новостей. Среда как в РФ, так и за рубежом при этом ожидается насыщенной как на экономические, так и на корпоративные события, отметила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку котировкам российских акций оказывают сигналы о сохранении дипломатического диалога между Россией и США. Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел накануне переговоры с представителями администрации США по урегулированию конфликта на Украине и возможным энергетическим инициативам после его завершения. Дополнительным позитивным фактором выступает обсуждение ограниченного прекращения огня, в том числе по энергетической инфраструктуре, а также возможного нового раунда трехсторонних переговоров США, России и Украины в октябре. В то же время потенциал роста ограничивают сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а также отсутствие конкретных договоренностей по дальнейшей деэскалации, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи находится в районе 2260 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает Абрамов.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,3% во главе с Dow на фоне очередных рекордов доходности казначейских облигаций.

Инфляционное давление со стороны повышенных цен на энергоресурсы, а также опасения в отношении дефицита бюджета стимулировали во вторник массовую продажу госбондов, подняв доходность 10-летних US Treasuries до максимума с 2007 года, 30-летних - с 2002 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе мероприятия в Буффало заявил, что в этом году Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться дополнительно повысить процентную ставку, однако не факт, что это случится в октябре.

"С учетом корректировки денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании спешить некуда, - сказал он. - Есть время, чтобы собрать побольше информации". В сентябре Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов.

Тем временем, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до минимальных с 2014 года 81,9 пункта, согласно опубликованному во вторник отчету исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе его значение составило 88,6 пункта, а не 89,4 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали 89,2 пункта в текущем месяце, по данным Trading Economics.

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в сентябре, а министерство торговли в среду опубликует окончательные данные об изменении ВВП страны во втором квартале и августовский индекс PCE, который отслеживает ФРС при оценке инфляции.

В Азии утром в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX - на 1,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 50,1 пункта по сравнению с 49,8 пункта в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до этой отметки, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после отката днем ранее на сообщениях о продолжении переговоров между США и Ираном, а также данных о росте поставок сырья из ближневосточного региона.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в среду составила $102,89 за баррель (+0,2% и -2,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $89,34 за баррель (-0,03% и -3,5% накануне).

Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов на Brent истекает с закрытием рынка в среду.

Согласно данным Kpler, экспорт из ключевых нефтедобывающих стран Ближнего Востока в сентябре восстановился до максимума с начала военной операции США против Ирана в феврале.

Тем временем Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, приостановленные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Вечером в понедельник госкомпания Saudi Aramco направила клиентам график отгрузки нефти из этого порта на октябрь, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Между тем в среду Axios сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что усилия катарских посредников, предпринятые ранее на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. Стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта. Собеседники Axios отметили, что катарские власти продолжат попытки, но их все больше разочаровывают обе стороны.

В среду трейдеры будут ждать выхода еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API) показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,02 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,9 млн баррелей, по данным Trading Economics.