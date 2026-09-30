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Трамп обсудил с советниками возможность ограничить экспорт ДТ на фоне роста цен

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп собрал членов администрации на заседание, посвященное проблемам с ценами на дизельное топливо, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, президент провел сложные переговоры с советниками на тему, вводить ли запрет на экспорт дизеля или предпринять другие шаги по сдерживанию топливного кризиса, который грозит подорвать предвыборную кампанию Республиканской партии перед промежуточными выборами в США. Помощники ознакомили президента с вариантами действий, среди которых - ограничения экспорта дизеля.

Сотрудники администрации сообщили зарубежным союзникам США о возможных перебоях с поставками, пишет издание. В частности, 28 сентября глава Минэнерго США Крис Райт провел переговоры на эту тему с представителями Великобритании.

Неназванный сотрудник Белого дома пояснил изданию, что Трамп обдумывает все возможности для снижения цен на топливо в США, однако никакого окончательного решения пока не принято.

FT объясняет, что Трампу приходится иметь дело как с союзниками по Республиканской партии, которые опасаются политических последствий высоких цен на топливо, так и с нефтяным магнатами, которые получают выгоду от роста цен. Так, запрета на экспорт дизеля требуют республиканцы от аграрных штатов.

Белый дом оказывает давление на страны Европы, чтобы они высвободили запасы из своих резервов дизельного топлива. Власти США также обсуждают вариант попросить КНР увеличить производство дизеля на ее нефтеперерабатывающих предприятиях.

Источники FT отмечают, что нефтяная отрасль пытается отговорить Трампа от запрета экспорта дизеля, но Трамп может принять решение неожиданно. "Дебаты идут. У нас нет четкого ощущения, что президент может предпринять", - сказал один из источников газеты.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США. Но затем источник The Hill отметил, что Белый дом считает неточными сообщения СМИ о предполагаемых планах США ввести такой запрет.

Сам Трамп в минувшие выходные говорил, что внимательно изучает идею временного запрета на экспорт дизельного топлива.

Дональд Трамп США Республиканская партия Крис Райт Конгресс Минэнерго Великобритания
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