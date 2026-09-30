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"Мосбиржа" опубликовала график работы в праздники в 2027 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" определила режим работы в праздничные дни 2027 года.

В официальные выходные дни 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В эти даты на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день их заключения (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.

Расписание торгов по субботам и воскресеньям на фондовом и срочном рынках в 2027 году "Мосбиржа" опубликует позднее.

Мосбиржа Московская биржа
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