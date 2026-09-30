Аукцион по размещению ОФЗ 26228 признан несостоявшимся

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 21 полугодовой купонный период и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 15-го купонного дохода - 14 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-й купон - 38,15 рубля на облигацию и 2-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).