Отгрузка нефти через терминал КТК почти за 9 месяцев снизилась на 4 млн т г/г

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем отгрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 1 января по 25 сентября 2026 года составил почти 50 млн тонн нефти, что на 4 млн тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба КТК.

Количество обработанных танкеров составило 397 против 453 за тот же период 2025 года.

На снижении отгрузок в 2026 году сказались последствия инцидента с выносным причальным устройством (ВПУ) в 2025 году, снижение объемов сдачи от ТОО "Шенгизшевройл" в первом квартале текущего года, увеличившаяся продолжительность сигналов опасности в районе Новороссийска и возросшее количество неблагоприятных для отгрузки по погодным факторам дней, поясняет консорциум.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию. В 2025 году консорциум отправил по системе 70,52 млн тонн нефти (+12%).

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.