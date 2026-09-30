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Ближневосточный конфликт повлиял в 2026 году на туристический спрос на всех направлениях

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прошедший летний сезон оказался сложным и для внутреннего, и для выездного туризма, одной из главных проблем стал ближневосточный конфликт, который повлиял на спрос на всех направлениях, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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"Сезон и для внутреннего, и для выездного туризма сезон был довольно сложным. И связано это было во внутреннем и выездном туризме немножко с разными причинами, но общая проблема, которая случилась в конце февраля, в начале марта - это ближневосточный конфликт и кризис, повлиявший и на авиасообщение между всеми странами, и, в принципе, на настроение туристов. Он парадоксальным образом отразился и на внутреннем туризме, когда спрос замер и остановился практически и в выезде, и внутри страны. И долго очень раскачивался", - сказала она.

По ее словам, спрос в течение летнего сезона был неровным.

"В выездном туризме мы ожидали прироста порядка 8%, но не дотянули чуть-чуть. Опять-таки ближневосточный кризис сыграл свою роль. Наиболее популярные направления этого лета - Турция - порядка 4,7 млн человек. Египет на втором месте - это 980 тысяч человек. Затем Китай - 930 тысяч человек. Затем Таиланд - большой отрыв, уже 390 тыс. И Арабские Эмираты, которые не продавались ни в мае, ни в июле, ни в июле. Это 370 тысяч человек. Ну и направление, которое в очередной раз показало невероятный прорыв и ворвалось в пятерку - это Вьетнам. Это более 600 тысяч", - сказала она.

По словам Ломидзе, Вьетнам и Китай - это две страны, которые показали феноменальную динамику после ближневосточного кризиса.

"Затем, уже с очень большим отрывом, - это у нас страны бывшего Советского Союза, наши приграничные страны. Это и Грузия, и Казахстан, и Узбекистан, и, конечно, Беларусь. Но они в совокупности не дают того потока многомиллионного, как Турция или Египет", - добавила она.

Чаще всего, по ее словам, туристы выбирали за рубежом отели 4*, но такие отели могут быть очень разными по уровню сервиса.

Ломидзе добавила, что, несмотря на проседание спроса, у ОАЭ есть все шансы быстро восстановить турпоток.

"То, что беспокоило наших туристов больше всего, это нарушение безопасности в оазисе покоя - это было очень сильное потрясение и для бизнеса, и для туристов. Но в общем Арабские Эмираты этот вопрос решили. Я бы сказала, в полном объеме. Поэтому зимой есть неплохие шансы у страны вернуть себе свое достойное место", - подчеркнула она.

Цены на зарубежный отдых, по данным ассоциации, летом выросли на 4-8%. Средняя стоимость тура начиналась от 120 тыс. рублей на человека за 10-12-дневный тур с перелетом и отдыхом по системе "все включено".

Вьетнам Китай Майя Ломидзе ОАЭ Турция АТОР
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