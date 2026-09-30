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Механизм 80%-го авансирования закупки промоборудования продлен до 2030 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило срок действия механизма повышенного авансирования закупок промышленной продукции в объеме не менее 80% от цены контракта до 2030 года, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, перечень продукции, в отношении которой применяется повышенное авансирования, расширен на 22 позиции.

"Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники", - отметил премьер-министр.

"В перечень добавлены в том числе ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы. Закупки такого оборудования планируется проводить в 2026-2030 годах", - сообщил он.

Механизм повышенного авансирования закупок промышленной продукции был введен в конце 2022 года сроком на два года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности, а затем был расширен на другие отрасли промышленного производства.

Михаил Мишустин
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