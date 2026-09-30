Центробанк опубликовал календарь решений по ставке на 2027 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2027 год.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ, первое заседание по ставке в следующем году пройдет 12 февраля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза, комментарием к нему и резюме обсуждения ставки.

Следующий совет директоров назначен на 19 марта, второе опорное заседание пройдет 30 апреля.

Заседания также назначены на 11 июня, 30 июля (опорное), 10 сентября, 22 октября (опорное) и 17 декабря 2026 года.