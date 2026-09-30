ЦБ отметил, что проект бюджета дает меньший импульс спросу относительно июльских прогнозов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Траектория структурного первичного дефицита в предстоящие два года, заложенная в новые бюджетные проектировки, несколько ниже предпосылок июльского базового прогноза Банка России. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, внесенных регулятором в Госдуму.

Согласно новым проектировкам, структурный первичный дефицит будет постепенно сокращаться – до 0,6% ВВП в 2027 году и 0,2% в 2028 году. В 2029 году предполагается его снижение до нулевого уровня при сохранении более низкой базовой цены на нефть в бюджетном правиле. ЦБ же в июльском прогнозе, не имея на руках новых вводных по бюджету, исходил из первичного дефицита в 1% ВВП в 2027 году и 0,5% в 2028 году.

"При прочих равных это означает несколько меньший вклад бюджетной политики в совокупный спрос, чем предполагалось в июле. Вместе с тем этот вклад в 2026-2028 годах остается более значительным, чем было в бюджетных планах до их пересмотра в 2026 году (в общих чертах, без цифр, был анонсирован в июне - ИФ), предусматривавших возврат к нулевому структурному первичному дефициту уже в этом году", - сказано в документе.

При ограниченных возможностях расширения предложения более высокий государственный спрос должен сопровождаться более сдержанной динамикой других компонентов внутреннего спроса, чтобы не создавать дополнительного инфляционного давления, пишет ЦБ.

Новые параметры бюджетной политики Банк России учтет при обновлении среднесрочного макроэкономического прогноза, который будет опубликован по итогам заседания совета директоров 23 октября.