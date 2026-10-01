Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих геополитических рисков.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2266,81 пункта (-0,05%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику.

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 22 по 28 сентября составил 0,12% после повышения на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики. Плодоовощная продукция с 22 по 28 сентября подешевела на 1,2% после снижения цен на 1,6% неделей ранее. Цены на бензин за этот период не изменились после повышения на 0,05% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,10%), на дизельное топливо снизились на 0,61% после снижения на 0,66% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,04% больше).

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов". Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, говорится в официальном сообщении правительства.

Планируется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей, доходы - 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП. В 2028 году дефицит, согласно проекту, составит 5,12 трлн рублей, или 1,9% ВВП, по сравнению с изначальными 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП. В 2029 году, новом для прогнозирования, дефицит запланирован на уровне 5,245 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

Основными источниками финансирования дефицита в следующие три года будут государственные заимствования. Планы по внутренним госзаимствованиям скорректированы в бОльшую сторону. В 2027 году размещение ОФЗ планируется в объеме 7,722 трлн рублей, в 2028 году - 7,434 трлн рублей, в 2029 году - 8,004 трлн рублей, погашение составит 1,323 трлн рублей, 1,436 трлн рублей и 1,887 трлн рублей соответственно. Таким образом, чистое привлечение будет на уровне 6,4 трлн рублей, 6 трлн рублей и 6,12 трлн рублей. Текущим законом о бюджете на 2027 год предусмотрено размещение государственных ценных бумаг в объеме 5,386 трлн рублей, в 2028 году - 6,178 трлн рублей.

Минфин РФ заложил в проект бюджета на очередную трехлетку плавный рост дивидендных поступлений. В 2026 году бюджет, согласно актуализированным оценкам ведомства, получит 807,6 млрд руб. по этой статье доходов (план в действующем бюджете составлял 703 млрд рублей Минфин ранее уже заявлял, что допускает его превышение) - с учетом дивидендов на обыкновенные акции на балансе ФНБ, то есть, в частности, на пакет Сбербанка, крупнейшего плательщика. На 2027 год запланировано повышение до 838,4 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку. На 2028 год Минфин заложил поступления дивидендов на общую сумму 914 млрд рублей, на 2029 год - 985,6 млрд рублей.

Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний (ГМК) ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2027-2029 гг. Бюджет предполагает введение налога со сверхдоходов в рамках донастройки налогообложения природной ренты в секторе ГМК. Ставка налога составит от 20% до 30% от "повышения доходов вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года". "Это повысит справедливость распределения доходов от природной ренты между бизнесом и государством", - говорится в документе.

Ставка налога в 20% будет применяться для золотодобытчиков, уточняла ранее пресс-служба Минфина РФ. Обоснованием введения налога является резкий рост мировых цен на драгоценные и цветные металлы, удобрения и другие товары, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход, говорилось в комментариях к бюджетному пакету.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду. Трейдеры оценивали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, усиление инфляции и активный рост числа рабочих мест в частном секторе. Согласно отчету министерства торговли, потребительские цены (индекс PCE) в августе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 3,7%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в прошлом месяце выросли на 0,2% к июлю и на 3% за год (ожидалось повышение на 0,3% и 3,3%).

Ожидания подъема базовой ставки Федрезервом на октябрьском заседании снизились после публикации статданных. Теперь трейдеры оценивают шансы на ее повышение в следующем месяце лишь в 37% против почти 46% до выхода статистики, по данным FedWatch. В то же время вероятность подъема ставки ФРС в декабре оценивается рынком примерно в 59%.

В среду Минторг США пересмотрел оценку роста американского ВВП во втором квартале до 2,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 1,5%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя. Данные отраслевой компании ADP, также опубликованные в этот день, показали резкое ускорение роста числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре - до 90 тыс. с 36 тыс. месяцем ранее. Темпы повышения превзошли средний прогноз аналитиков в 70 тыс.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренный рост (+0,42%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 1 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи и Японии подрастают на 1-2,7%, при этом снижается лишь индекс Австралии (-2%). Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Вместе с тем мировые цены на нефть 1 октября утром снижаются, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,2%, до $96,87 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,35%, до $89,2 за баррель.

США сейчас в состоянии полностью контролировать движение судов через Ормузский пролив, считает американский президент Дональд Трамп. "Мы буквально управляем Ормузским проливом. У нас полный контроль", - сказал он журналистам в Белом доме. По его словам, иранская сторона сохраняет незначительные возможности для того, чтобы вмешиваться в ситуацию. "Они могут установить, скажем, одну мину", - предположил Трамп. Он пояснил, что даже это может быть проблемой, так как судовладельцы зачастую не хотят идти на риски при пересечении пролива.

При этом Трамп заявил, что все еще не знает, будет ли он заключать соглашение с Ираном или же предпочтет возобновить военные действия. "Может быть, нужно их взорвать. Нам предстоит принять решение. Либо мы их взорвем, либо заключим сделку. Скоро все это закончится", - сказал он журналистам в Белом доме.