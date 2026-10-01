Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq вырос

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду.

Трейдеры оценивали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, усиление инфляции в США и активный рост числа рабочих мест в частном секторе.

Согласно отчету министерства торговли страны, потребительские цены (индекс PCE) в августе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 3,7%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в прошлом месяце выросли на 0,2% к июлю и на 3% за год (ожидалось повышение на 0,3% и 3,3%). Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Ожидания подъема базовой ставки Федрезервом на октябрьском заседании снизились после публикации статданных. Теперь трейдеры оценивают шансы на ее повышение в следующем месяце лишь в 37% против почти 46% до выхода статистики, по данным FedWatch. В то же время вероятность подъема ставки ФРС в декабре оценивается рынком примерно в 59%.

"Хотя сегодняшние данные по инфляции оказались несколько лучше ожиданий, сильные показатели рынка труда и ВВП позволяют предположить, что эта публикация вряд ли изменит сложившиеся на рынке ожидания еще одного повышения ставки до конца года", - отмечает портфельный управляющий Janus Henderson Investors Адам Хеттс.

В среду Минторг США пересмотрел оценку роста американского ВВП во втором квартале до 2,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 1,5%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Данные отраслевой компании ADP, также опубликованные в этот день, показали резкое ускорение роста числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре - до 90 тыс. с 36 тыс. месяцем ранее. Темпы повышения превзошли средний прогноз аналитиков в 70 тыс.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Walmart Inc. (-2,7%), Merck & Co. Inc. (-2,7%), 3M Co. (-2,6%). В лидерах роста оказались бумаги Salesforce Inc. (+1,9%), Apple Inc. (+1,1%), Amazon.com Inc. (+1%).

Цена акций Robinhood Markets опустилась на 3,2%. Компания анонсировала ряд изменений в работе ее онлайн-платформы, в том числе внедрение в приложение ИИ-агента для трейдеров.

Бумаги Moderna Inc. подешевели на 5,4% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками Citi до "продавать". Эксперты считают, что нынешняя стоимость акций фармкомпании является необоснованно высокой.

Акции Cal-Maine Foods снизились в цене на 0,7% на фоне слабой отчетности крупнейшего в США производителя и дистрибьютора яиц за первый финквартал.

Капитализация производителя готовых продуктов питания Conagra Brands упала на 4,9%. Компания слабо увеличила чистую прибыль и сократила выручку в первом квартале 2027 финансового года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка совпала с прогнозами.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 0,86% - до 50906,05 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,25%, до 7651,54 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,24%, составив 26861,06 пункта.

В сентябре Dow Jones потерял 4,29%, S&P 500 - 0,45%, Nasdaq прибавил 1,86%.