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КТК ждет по итогам 2026 г. сопоставимого с 2025 г. объема транспортировки нефти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) ожидает, что по итогам 2026 года объем транспортировки нефти по системе будет сопоставим с результатом 2025 года, сообщил журналистам на полях форума KIOGE 2026 заместитель генерального директора "КТК-К" Каиргельды Кабылдин.

В 2025 году КТК транспортировал 70,5 млн тонн нефти, из них около 64 млн тонн пришлось на нефть из Казахстана.

"В этом году, наверное, чуть меньше, потому что были там задержки у ТШО ("Тенгизшевройл" - ИФ) с капитальным ремонтом, потом была вот эта авария энергосистем. Мы ожидаем на том же уровне (в этом году - ИФ), может быть, и чуть меньше, чуть больше. Не катастрофически", - сказал он.

Также Кабылдин отметил, что все три выносных причальных устройства сейчас в строю: "Вовремя заменили вот этот второй (ВПУ-2 - ИФ). Остальные все в работе. (...) Первый и третий - там проведён текущий капитальный ремонт".

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Ранее озвученный прогноз перевалки на 2026 год предполагал 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК нефть
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