Россия в 2026/27 сельхозгоду может увеличить экспорт зерна в Казахстан более чем на треть

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) может экспортировать в Казахстан 3,7 млн тонн зерна против 2,76 млн тонн годом ранее, сообщается в презентации аналитического центра АО "Русагротранс", представленной на международной зерновой конференции Eurasian Agricom 2026 в Астане.

Таким образом, рост составит 34%.

В том числе экспорт пшеницы может увеличиться до 3 млн тонн с 2,13 млн тонн в 2025/26 сельхозгоду. Поставки российской кукурузы прогнозируются в 360 тысяч тонн против 232 тысяч тонн сельхозгодом ранее. Причем эксперты обращают внимание на то, что в 2025/26 сельхозгоду они выросли практически с нуля. Экспорт ячменя оценивается в 324 тысячи тонн против 320 тысяч тонн соответственно.

Согласно презентации, с начала сезона (с июля) в Казахстан отправлено 0,35 млн тонн российского зерна, в том числе 0,32 млн тонн пшеницы. Поставки ячменя составили 16 тысяч тонн, кукурузы нового урожая - 9 тысяч тонн.

Кроме того, за неполные три месяца сельхозгода транзит российской пшеницы в Среднюю Азию достиг 200 тысяч тонн.