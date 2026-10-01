Финансирование развития сельского хозяйства в 2027 году могут сократить на треть

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2027 году предусмотрено в 261 млрд 743,6 млн рублей против 402 млрд 178,7 млн рублей в 2026 году (по сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2026 года), сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

На 2028 год предусмотрено увеличение до 304 млрд 564 млн рублей, в 2029 году - до 306 млрд 053,5 млн рублей.

Показатели на 2027-2028 годы проиндексированы, ранее они составляли 308 млрд 541,8 млн рублей и 338 млрд 623,7 млн рублей соответственно.

В частности, на реализацию федеральных проектов в 2027 году предусмотрено 222 млрд 230,7 млн рублей (265 млрд 187,6 млн рублей ранее) против 248 млрд 707,8 млн рублей в 2026 году. В 2028 году финансирование может повыситься до 265 млрд 085,8 млн рублей (293 млрд 919,3 млн рублей). На 2029 год запланировано 264 млрд 907,2 млн рублей.

Больше всего средств в 2027 году планируется направить на федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" - 44 млрд 033,2 млн рублей. Но это существенно ниже, чем в 2026 году, - 82 млрд 442,5 млн рублей и намечавшихся ранее 77 млрд 855,4 млн рублей.

На 2028 год предусмотрено 48 млрд 428,4 млн рублей (77 млрд 423,5 млн рублей ранее), на 2029 год - также 48 млрд 428,4 млн рублей.

Финансирование федерального проекта по развитию виноградарства и виноделия в 2027 году может снизиться до 2 млрд 903,4 млн рублей с 3 млрд 963, 4 млн рублей в 2026 году. На 2028-2029 годы также предусмотрено по 2 млрд 903,4 млн рублей.

Более чем наполовину может сократиться финансирование федерального проекта по развитию малого агробизнеса, реализация которого началась в 2026 году. На 2027-2029 годы предусмотрено по 6 млрд 364,7 млн рублей против 14 млрд 544,2 млн рублей в 2026 году. Показатели на 2027-2028 годы также проиндексированы, ранее они составляли по 6 млрд 614,7 млн рублей.

Господдержка производителей картофеля и овощей в рамках соответствующего федерального проекта на 2027-2029 годы предусмотрена в 2,501 млрд рублей против 3,501 млрд рублей в 2026 году. Ранее на 2027-2028 годы на эти цели планировалось направить по 3,5 млрд рублей.