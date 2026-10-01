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Госфинансирование аэродромов в 2027-2028 годах может быть урезано на 40%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объем субсидий на федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" в 2027-2028 годах. может составить 97,5 млрд рублей, говорится в проекте госбюджета на ближайшую трехлетку. Это на 40% меньше, чем закладывалось на этот период в действующем бюджете.

На 2027 год на федеральный проект заложено 49,4 млрд рублей, на 2028 год - 48,1 млрд рублей. В действующем бюджете средства были запланированы в объеме 76,3 млрд и 85,7 млрд рублей соответственно. Размер поддержки в 2026 году, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составил 14,4 млрд рублей. На 2029 год проект бюджета предусматривает субсидии в 42,4 млрд рублей.

В частности, на реконструкцию аэродромов в рамках концессионных соглашений с инвесторами в 2027 году планируется выделить более 23 млрд рублей (в текущем бюджете заложено больше - 26,8 млрд рублей), в 2028 году - около 24,1 млрд рублей (против 27,8 млрд рублей), в 2029 году - 17,3 млрд рублей.

Минтранс с осторожностью подходит к утверждению концессионных соглашений по реконструкции аэродромов с учетом сложности их экономики, в активной отработке сейчас порядка десяти таких проектов, заявлял ранее министр транспорта Андрей Никитин.

Всего до 2030 года в России запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 ожидаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с операторами аэропортов (крупнейшие в стране - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика"). Вклад госбюджета в финансирование концессионных проектов составит от 20% до 90% от общей стоимости в зависимости от пассажиропотока конкретного аэропорта, поясняли ранее в Минтрансе. Внебюджетную часть должны обеспечить так называемые инфраструктурные сборы с авиакомпаний, которые будут направляться собственникам аэропортов на возмещение их инвестиций.

Для всех концессионных проектов суммарно планируется привлечь более 124 млрд рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от общей стоимости работ, заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров. В конечном итоге, пояснял он, реконструкция будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, при этом тарифная нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 рублей.

Андрей Никитин Минтранс Росавиация Дмитрий Ядров Новапорт
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