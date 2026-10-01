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ИКАР прогнозирует, что из-за проблем с логистикой РФ не вывезет до 14-15 млн т пшеницы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ в 2026/27 сельхозгоду может не вывезти на экспорт до 14-15 млн тонн пшеницы из-за ограничения логистики в Азово-Черноморском бассейне. Но зернотрейдерам к стрессам не привыкать, они очень быстро перестраиваются на новые маршруты сбыта и импортеров, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на международной зерновой конференции Eurasian Agricom 2026 в Астане в четверг.

По его словам, за первые три месяца текущего сезона (июль-сентябрь) из РФ было экспортировано примерно 6,4 млн тонн пшеницы. Расчеты показывают, что за оставшееся до конца сезона время при ежемесячном вывозе по 2,5 млн тонн общий экспорт может составить 29 млн тонн при потенциале в 43-43,5 млн тонн. "Получается зазорчик примерно в 14-15 млн тонн, которые РФ может недовывезти", - сказал эксперт.

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"Мы можем довольно сильно ошибаться, причем в обе стороны. Но текущая оценка такая", - добавил он.

По его словам, в настоящее время на фоне проблем в Черном и Азовском морях почти "на полную катушку" уже заработали альтернативные каналы для экспорта.

Рылько отметил, что и российские, и казахстанские зернотрейдеры "не первый раз оказываются в таких ситуациях, в стрессе". "И мы видим просто грандиозно быструю перестройку всего того, что можно сделать для того, чтобы наладить новые каналы экспорта. Перестройка идет бурными темпами", - сказал он.

По словам Рылько, главным перевалочным каналом в этих условиях стали порты Балтики, "серьезно прибавил Каспий". На фоне "грандиозной усушки и утруски регионов, куда мы традиционного экспортируем, куда шли очень серьезные объемы по Черному и Азовскому морям, выросли другие экспортные регионы, например, Азербайджан и Иран, страны Средней Азии. И вообще много других регионов появилось", заявил он.

ИКАР
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