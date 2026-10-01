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Бразилия в августе увеличила добычу нефти до рекорда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Бразилии в августе составила 4,615 млн баррелей в сутки, это рекорд, сообщило Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива ANP.

Объем производства увеличился на 18,4% в годовом выражении и на 2,6% относительно июля.

Добыча природного газа составила 220,55 млн кубометров в сутки, что на 16,8% больше прошлогоднего уровня и на 2,6% выше июльского объема.

Совокупный объем добычи нефти и газа в прошлом месяце достиг 6,002 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Около 87,6% общего объема углеводородов в стране добывалось на месторождениях, разработкой которых занимается государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) самостоятельно или в консорциуме с другими участниками.

Крупнейшим нефтяным месторождением по суточной добыче является Buzios (1,172 млн б/с), газовым - Mero (48,93 млн куб. м в сутки).

Petrobras Бразилия Buzios ANP
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