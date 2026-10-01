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Мишустин заявил о готовности РФ делиться компетенциями с ближайшими соседями и друзьями

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия готова делиться компетенциями и опытом с ближайшими соседями и друзьями в областях, связанных с авиацией, судо- и автомобилестроением, беспилотниками, космическими технологиями и биоэкономикой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Идет активная работа по всем стратегическим направлениям, которые охвачены национальными проектами. В их числе – станки и оборудование, материалы и химия, продовольствие, медицина, энергетика. И транспортный комплекс – авиация, судо- и автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, беспилотники. А также - космические технологии и биоэкономика. Во всех этих отраслях – мы готовы делиться компетенциями и опытом с нашими ближайшими соседями и друзьями", - сказал Мишустин на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь".

Он отметил, что больших успехов для укрепления промышленной базы можно добиться, развивая межгосударственную кооперацию. "Россия открыта к такому диалогу", - добавил Мишустин.

Глава российского правительства также уточнил, что в РФ регулярно открываются новые промпредприятия и цеха, отметив, что каждое такое предприятие вносит существенный вклад в экономику и способствует достижению независимости от иностранных поставок.

"Мы не только замещаем зарубежные решения отечественными, но и стремимся задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной инновационной продукции", - добавил премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин Иннопром
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