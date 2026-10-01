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Глава Минпромторга сообщил о планах представить в 2028 году гибридную версию Lada Azimut

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Lada Azimut с гибридным двигателем пойдет в серию в 2028 году, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке "Иннопром".

"Я как раз провел совет директоров, и мы надеемся, что в следующем году – у коллег есть ресурсы и программа – и мы сможем гибридную версию в 2028 году уже представить", - сказал Алиханов.

Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин.

Алиханов отметил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию Lada Azimut.

"Работаем еще с гибридной версией. Я, собственно, "обкатал ее" – где батарейка". Там, конечно, совсем другая динамика. В салоне очень хорошо, комфортно для семьи с тремя-четырьмя детьми", - сказал Алиханов.

25 сентября "АвтоВАЗ" начал серийное производство кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти.

Алиханов, принимавший участие в церемонии, тогда отметил, что Lada Azimut – "первый полностью отечественный кроссовер, красивая машина". "Очень надеюсь, что это по достоинству будет оценено всем нашим народом и будет много желающих купить этот автомобиль. Начинаются продажи, как я понимаю, в конце года – в ноябре-декабре. Рассчитываем, что этот продукт будет востребован – я бы себе такую взял", - сказал он.

Lada Azimut – вторая, глубоко модернизированная версия платформы Vesta. "АвтоВАЗ" официально презентовал этот автомобиль на ПМЭФ-2025.

Стартовая линейка силовых агрегатов кроссовера представлена модернизированными атмосферными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов ранее сообщал, что до конца года планируется выпустить несколько тысяч Lada Azimut, "в зависимости от разгона продаж, который идет с гандикапом в два, иногда три месяца после старта производства".

"А на следующий год у нас планы, исходя из того, что мы каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видим в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей и LCV, но тем не менее ориентир - порядка 20 тыс. автомобилей в качестве первого стартового года. С учетом того, что и продажи в первом квартале еще будут "раскручиваться" по всей дилерской сети", - говорил глава "АвтоВАЗа".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в мае сообщал, что Lada Azimut будет выпускаться в количестве 70 тыс. штук в год. "Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону", - отмечал он.

Соколов позже уточнял, что 70 тыс. в год - потенциальным максимум, на который "АвтоВАЗ" в преддверии запуска Lada Azimut ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти, где и будет серийно выпускаться новый кроссовер. Сейчас на ней также производятся Lada Vesta и Lada Aura.

Минпромторг АвтоВАЗ Lada Lada Azimut
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